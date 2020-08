"Ma vie d'après" : Isabelle et Nathalie au service des prêtres de Lourdes

Pendant le confinement, nous vous avons raconté l'histoire extraordinaire d'Isabelle et Nathalie. Elles avaient passé toutes ses semaines auprès des prêtres de Lourdes. Cuisinières, femmes de ménage et intendantes au sanctuaire, elles avaient décidé de quitter leurs familles et d'habiter avec les pères pour continuer de s'occuper d'eux. Notre équipe a voulu connaître leur vie d'après. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.