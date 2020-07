"Ma vie d’après" : Julien ne regrette pas d’avoir transformé son entreprise de jeans en fabrique de masques

Il est l'un de ces Français solidaires que vous avez découverts dans le journal du 20 heures. Pendant le confinement, Julien Tuffery avait transformé son entreprise de jeans en fabrique de masques.Il les distribuait gratuitement. Trois mois plus tard, son entreprise tourne toujours à plein régime. Reportage à Florac (Lozère).