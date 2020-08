"Ma vie d’après" : le confinement a transformé Didier

À cause de la pandémie, ce transformiste ne s'est pas produit devant des spectateurs depuis mars 2020. Il a pu reprendre son activité après le confinement. Nous l'avons retrouvé dans le Sud de la France. Avec sa troupe, il s'installait dans un camping de port Barcarès pour leur première date de l'été. Au-delà de la tournée estivale, Didier a des interrogations sur sa vie d'après et l'avenir de sa salle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.