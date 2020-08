"Ma vie d'après" : Martial Bonifassy a rouvert son restaurant

Martial Bonifassy fait partie de ces Français que nous avons découverts dans le journal du 20 heures pendant le confinement. Il est gérant d'un restaurant à Aignan dans le Gers. Souriant et optimiste, il préparait déjà la reprise à l'époque. Depuis, son établissement a rouvert ses portes. "La Ferme aux Buffles" ne désemplit pas. Le restaurateur est parvenu à respecter les distances sanitaires tout en maintenant ses 60 couverts.