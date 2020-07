"Ma vie d’après" : Matthias, un sportif épanoui

Après deux mois de confinement en Guadeloupe, Mathias Biabiany est de retour en métropole où il vit depuis l'âge de 17 ans. Jusqu'au confinement, il n'avait jamais passé deux mois d'affilée sur son île. À l'annonce du report des Jeux Olympiques de Tokyo, il avait dû se remotiver et continuer malgré tout sa préparation. Aujourd'hui, le champion d'escrime a retrouvé ses marques au centre d'entraînement de l'INSEP à Paris. Il y suit cinq à six heures d'entraînement intensif chaque jour. Sa détermination n'a pas faibli, mais elle s'est nourrie de nouveaux défis. "Aujourd'hui... J'ai cette envie d'aller décrocher des médailles... Mais je m'en rends compte que ce n'est pas la seule chose qui peut m'animer", a-t-il souligné. En effet, à travers son association, il veut venir en aide aux jeunes guadeloupéens par le sport ou la culture. Il se sent si reconnaissant envers son île.