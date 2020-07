"Ma vie d’après" : Romain, un restaurateur solidaire

Il fait partie de ces Français solidaires que nous avons découverts dans le 20H de TF1 pendant le confinement. Romain Jolfre est restaurateur à Marseille, et sa mère tient un hôtel. Tous les deux à l'époque, avaient hébergé des soignants gratuitement. Nous avons voulu connaître leur vie d'après. La solidarité figure toujours bien au menu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.