"Ma vie d’après" : Stéphanie, directrice d’une résidence pour personnes âgées, retrouve son métier

Elle fait partie de ces Français solidaires que vous avez découverts dans le 20H de TF1 pendant le confinement. Stéphanie Villard-Gileni dirige une résidence pour personnes âgées à Nîmes (Gard). Elle et son équipe ont pris soin chaque jour de leur petite communauté durant cette période particulière. Aujourd'hui, même si la vie a repris, que la directrice doit de nouveau louer ses appartements, gérer les problèmes du quotidien, elle s'est fait la promesse d'organiser elle-même une grosse animation pour les résidents au moins une fois par mois.