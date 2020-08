"Ma vie d'après" : Suzanne, l'apprentie reporter

Suzanne Roussel fait partie des personnes que vous avez découvertes dans le JT de 20H de TF1 pendant le confinement. Avec d'autres enfants du quartier Velpo à Tours, cette petite fille avait lancé un radioamateur. Une aventure que nous avons suivie et qui n'est pas terminée, car celle-ci continue de diffuser.