Ma ville a un maire jeune

Juriste et militant Les Républicains depuis 2012, Michel Andreu-Sanchez est désormais à la tête d'une administration de 145 agents et d'une équipe de huit adjoints. Nouveau maire d'Erstein, 11 000 habitants, son âge ne laisse personne indifférent. Mais tous ou presque veulent lui laisser sa chance, et les jeunes saluent sa réussite. L'un de ses premiers chantiers est de dépoussiérer la communication de la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.