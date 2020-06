Ma ville est endettée à cause du coronavirus

À cause du coronavirus, les communes aussi sont en difficulté. Moins de recettes et beaucoup plus de dépense, liée notamment aux normes sanitaires. C'est le cas de La Grande-Motte dans l'Hérault. La crise a surtout mis à plat les recettes de la ville. Une catastrophe pour la commune qui vit essentiellement du tourisme. Au total, le manque à gagner évalué par la mairie est de 5 780 000 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.