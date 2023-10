Machines à sous : le gang qui inquiète les casinos

Au casino, les joueurs se tournent souvent vers les machines à sous. Certains n'ont pas attendu que la chance leur sourit pour toucher le jackpot. En 2022, le Casino Barrière Enghien-les-Bains a été victime d’une fraude aux machines à sous, organisée par des escrocs d’Europe de l’Est. On estime que 400 milles euros ont été dérobés plusieurs fois. Comment est-ce possible dans un établissement ultra sécurisé ? Dans les années 90, les machines fonctionnaient avec des rouleaux, actionnés par un levier. Désormais, elles sont dotées d’un algorithme. Les voleurs ont profité d’une faille dans l’algorithme d’un modèle de machine à sous. À l’aide d’un simple smartphone et d’une application frauduleuse, ils sont parvenus à augmenter la fréquence des gains. Plusieurs établissements de différents groupes ont été touchés en France. Selon leur syndicat, toutes les machines concernées ont depuis été retirées des casinos. La plupart des escrocs sont toujours enfouis. Un seul homme a été arrêté en France, soupçonné d’avoir empoché 12 000 euros, grâce à la technique de piratage. La peine maximale pour escroquerie en bande organisée est de dix ans de prison et un million d'amende. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Chevreton, C. Nieulac