Machu Picchu : sur la piste des Incas

Rendez-vous avec notre guide pour percer les secrets de ces édifices toujours debout 500 ans après leur construction. Classé au patrimoine mondial de l'humanité, le dernier refuge inca accueille chaque année 1,5 millions de visiteurs. Depuis la fin de l'empire inca, la société péruvienne a bien changé. Son train de vie aussi. Malgré tout, certaines traditions incas restent immuables. Direction ce marché traditionnel pour s'en rendre compte. Comme au XVIème siècle, la règle y est toujours le troc. L'héritage d'une histoire pluricentenaire et omniprésente au Pérou. Dans les Andes, l'altitude a forcé les Incas à dompter leur territoire. Avec ces terrasses à flanc de montagne, ils se sont joués du relief. Tomates, maïs, choux-fleurs, avocats, céleris, coriandre, pommes de terre... Tout pousse ici, car les Incas ont imaginé un système d'irrigation qui défie la sécheresse. Découverte au Pérou par les conquistadors espagnols, la pomme de terre a sauvé l'Europe de la famine au XVIème siècle. Aujourd'hui, au cœur de cette vallée sacrée pour les Incas, leurs descendants se battent pour conserver des techniques agricoles ancestrales, mais aussi pour garder la langue des Incas, le quechua. Au Pérou, 15% de la population utilise ce dialecte. Retour au Machu Picchu, la vieille montagne en quechua. Le lien entre ciel et terre pour les Incas. Depuis cette position, ils observaient le dieu Soleil. Il y a 500 ans, ils savaient déjà se repérer dans le temps et dans l'espace. Découvert en 1911, le Machu Picchu ne cesse d'intriguer les historiens. Notre voyage sur les pas des Incas, sur les traces de leur génie, s'achève ici, mais leur montagne renferme encore bien des secrets. TF1 | Reportage J. M. Bagayoko - G. Parrot.