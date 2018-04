Macron sur TF1/LCI : le chef de l'État vous a-t-il convaincu ?

Pour son long entretien avec Jean-Pierre Pernaut, notre présentateur du journal de 13 heures, Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi 12 avril 2018 dans une école modernisée à Berd'huis, dans l'Orne. Cette interview était très attendue. Mais, comment a-t-on jugé le président de la République ? Les retraités ont-ils été convaincus de la prestation du chef de l'État ? Notre équipe a également recueilli les commentaires des élus locaux et ceux des salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.