Macron sur TF1/LCI : le président souhaite rassembler autour de ses réformes

Pratiquement un an après son élection, Emmanuel Macron s'est exprimé ce jeudi 12 avril à Berd'huis, dans le département de l'Orne, au 13H délocalisé de Jean-Pierre Pernaut. Le président de la République a voulu redonner du souffle à son action. Il a lancé un appel à tous les citoyens. "La bonne réponse ce n'est pas d'arrêter la réforme, c'est de la faire ensemble", a-t-il déclaré. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.