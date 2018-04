Madagascar, le paradis des espèces uniques au monde

Madagascar compte des milliers d'espèces uniques au monde. Les forêts malgaches font d'ailleurs partie des plus riches de la planète. Immersion dans le Parc National de Lokobe pour découvrir cette biodiversité endémique. C'est l'unique forêt originelle restant de l'île de Nosy-Be, dans le Nord-Ouest du pays. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.