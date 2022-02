Madagascar : urgence humanitaire après le passage du cyclone

C'est à la seule force des bras que les Malgaches tentent d'effacer les dégâts cyclone Batsirai. Élan de solidarité entre habitants, militaires, forces de l'ordre pour dégager la principale route du pays. Celle qui permettrait d'apporter de l'aide dans les zones les plus touchées comme Mananjary où le cyclone a frappé à 235 km/h. Ici, rien n'a résisté à la tempête. Pas d'eau potable, pas d'accès aux soins non plus. L'hôpital de Mananjary n'existe plus vraiment. Ici, on vit sur les réserves en attendant l'arrivée d'une aide massive dans ce pays parmi les plus pauvres de la planète. La côte balayée par les vents et l'intérieur des terres malgaches se retrouvent inondés. Les rizières de Madagascar, cœur économique du pays, sont noyés. Ce soir, près de 50 000 personnes sont sinistrées sur l'île. Elles vivent tassées dans les centres d'hébergement restés debout malgré le cyclone. Il y a urgence. L'Unicef, sur place, estime que Madagascar a trois jours avant que les régions les plus touchées commencent à manquer de vivres. TF1 | Reportage I. Bornacin - E. Lemana