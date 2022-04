Made in France : des centenaires toujours plus nombreux

Au cours de sa vie, elle a déjà connu 18 présidents de la République, 10 papes, 21 coupes du monde de football. Sœur Andrée, 118 ans, est la nouvelle doyenne de l'humanité. Une langue toujours bien pendue et une santé de fer que même le Covid, contracté l'an dernier, n'aura pas mis à mal. Elle est aujourd'hui la star des centenaires français. Ils sont 27 000 : 23 000 femmes contre seulement 4 000 hommes. Longtemps, Robert Marchand a été le plus célèbre d'entre eux. Mort l'an dernier à 109 ans, ce passionné de cyclisme avait battu de nombreux records. Il avait notamment parcouru à 100 ans 23 km en une heure. Au niveau mondial, la France prend la cinquième place en nombre de centenaires : 0,03% de la population. Premier le Japon avec 0,06%. Le Canada, lui, est loin dans le classement, mais il a certainement la centenaire la plus active au monde. À 101 ans, Hazel McCallion est toujours directrice de l'aéroport de Toronto, Bien décidée à ne pas quitter les affaires. On peut la comprendre, elle aura dû attendre ses 96 ans pour être nommée au poste de ses rêves. TF1 | Reportage J. Cressens - V. Christophe