Madère : l'île nature

Les guides scrutent l’horizon, un bateau vient de signaler un groupe de dauphins. Quelques mètres plus loin le spectacle commence. Mais le bateau ne s'attarde pas, il faut faire demi-tour. Les compagnies doivent respecter certaines règles pour observer les cétacés, comme l'explique Son Joa Rodrigues, "VMT Madeira". L'archipel abrite une richesse sous-marine qui fait également le bonheur des plongeurs. Il faut descendre à 30 mètres de profondeur pour admirer les grandeurs et les dizaines de bécunes que l’on surnomme les pointus en portugais. Les poissons slaloment entre les coraux noirs typiques de Madère. Avec une eau autour de 20°C, quelle que soit la saison, les plongeurs viennent du monde entier. Madère attire aussi les marcheurs en quête de panorama éblouissant. L’île regorge de sentiers de randonnée, et le parcours de la pointe São Lourenço figure parmi les circuits les plus fréquentés. Pour le préserver, son accès est désormais payant depuis début avril, un euro par randonneur. Le règlement se fait en ligne. Ces sentiers de randonnée font face à un afflux de touristes impressionnant, près de 1 000 visiteurs par jour. L’argent récolté via la billetterie en ligne doit permettre de baliser le sentier pour garantir la protection des espèces. Deux millions de visiteurs ont découvert l'île de Madère en 2022. TF1 | Reportage C. Devaux, A. Vieira