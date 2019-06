Madrid : vivre à plus de 40°C

Pour continuer à vivre en pleine canicule, la ville de Madrid a su s'adapter. En heure d'été, la journée commence à sept heures du matin. Chantier et administration ferment donc l'après-midi pour éviter les grosses chaleurs. Au niveau des transports en commun, bus et métros sont tous climatisés. Plus de détails en images. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.