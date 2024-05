Magasins brûlés, ports bloqués : nourriture et médicaments vont-ils manquer ?

Depuis quatre jours, ce sont des magasins qui n'en finissent pas de brûler. Et ces scènes de pillage, où l'on aperçoit des dizaines d'habitants venus remplir leur coffre de marchandises volées ou qui repartent les bras chargés. “Pas d’autres choix,” confia, à demi-mot, un habitant que nous avions interviewé. Certains magasins se barricadent. Dans une concession automobile, il ne reste plus rien à voler. Une centaine de commerces auraient été détruits, soit près de 2 000 emplois. Dès qu’une épicerie ouvre, il y a une alerte sur les réseaux sociaux et des files d'attente de plusieurs dizaines de mètres, de plusieurs heures. Le lait maternel, les œufs, les produits d'hygiène, viennent à manquer. Une soixantaine de conteneurs devraient arriver par la mer dans les prochaines heures. C’est aussi une pénurie de carburant. Dans l'établissement de santé “Médipôle”, il y a eu des destructions. À cause des barrages, ni les patients ni les personnes, ne parviennent jusqu'à l'hôpital. Sans ravitaillement, l'hôpital pourrait être à court de médicament, dès la semaine prochaine. TF1 | Reportage F. De Juvigny, C. Chevreton, L. Cloix