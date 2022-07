Magasins climatisés : fermez la porte !

Lorsqu'ils scrutent une à une les devantures de magasins, ce n'est pas pour faire du shopping. Plus tôt que de chasser les bonnes affaires, ces policiers municipaux traquent les portes ouvertes. Depuis ce lundi 25 juillet 2022 à Paris, la règle est la même pour toute boutique climatisée. Il est hors de question de rafraîchir l'extérieur. La porte doit rester fermée, sinon il faudra payer une amende de 150 euros. Les commerçants sont plutôt sceptiques. Cette mesure est justifiée au nom de la sobriété énergétique. Pour beaucoup, elle relève avant tout du bon sens. Si l'interdiction permet de lutter contre le gaspillage énergétique, elle fait aussi baisser la facture d'électricité. Et pour cause, lorsqu'un magasin est climatisé et qu'il laisse ses portes ouvertes, c'est une surconsommation d'énergie d'au moins 20%. Pour Brigitte Rouach, gérante de la boutique Caprice 130 à Paris, faire des économies d'énergie ne permettra pas de combler le manque à gagner de la mesure. Elle en est persuadée. Avec sa porte fermée, il y aura moins de clients dans sa boutique. Il va pourtant falloir faire avec. Si la mesure se limite pour l'instant à quatre villes. Le gouvernement souhaite l'appliquer d'ici peu à toute la France. L'éclairage des enseignes est également dans son viseur. La nuit, de 1h à 6h du matin, tout doit être éteint. Si ce n'est pas le cas, l'amende sera doublée pour atteindre 1 500 euros. TF1 | Reportage C. Diwo, P. Corrieu, S. Maloiseaux.