Magasins de déstockage : les courses à petits prix

Nos journalistes ont visité un magasin de déstockage alimentaire qui vient d'ouvrir hier. Les clients sont déjà nombreux. Ils traquent les bonnes affaires parmi les invendus de grandes surfaces ou les produits à date de consommation dépassée. Pour certains, c'est une découverte. C'est le cas d'une famille croisée par nos reporters. Elle n'est pas habituée aux commerces discount, mais avec la baisse du pouvoir d'achat, leur budget course est serré. Les consommateurs contrôlent leurs moindres dépenses. Avec la hausse des prix de l'essence et de l'énergie, ils essaient de faire un maximum d'économie, quitte à acheter en grosse quantité. C'est notamment le cas d'Agathe. Elle est étudiante et elle ne met plus les pieds dans les rayons hygiène et entretien des supermarchés. Elle achète à prix cassé. Des produits qui proviennent d'anciennes gammes de marques qui ont changé leurs emballages. Les vêtements sont aussi concernés par le déstockage. Également visitée par nos journalistes, une boutique qui regroupe plusieurs marques de prêt-à-porter enregistre une hausse de fréquentation de 20% par rapport à l'année 2021. Ses rayons doivent être réapprovisionnés en permanence. Natacha et Gaétan y ont renouvelé leur garde-robe. Ils sont habitués à ce type de commerce. Et au passage en caisse, le couple a fait de réelles économies. T F1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos, A. Vieira.