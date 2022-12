Magasins de jouets : comment ils vous séduisent

Dans votre boîte aux lettres, dans votre voiture, sur les réseaux sociaux et surtout en magasins, à l'approche de Noël, les enseignes de jouets sont prêtes à tout pour vous faire acheter. À Bordeaux, ce vendeur fait plusieurs fois la démonstration de jouets phares de l'enseigne. Ce jour-là, ce dinosaure télécommandé. Une animation qui attire les petits, mais aussi les grands et ce vendeur sait s'y prendre. Et tout est bon pour vous faire acheter. Pour permettre aux clients de faire leurs cadeaux depuis chez eux, l'enseigne a agrandi son service de click and collect. Son astuce est d'embaucher des saisonniers. Ils traitent 50 commandes par jour, contre dix habituellement. De quoi satisfaire les clients. Séduire les clients à distance, c'est aussi l'objectif d'une autre enseigne. Ce jour-là, les vendeurs préparent un live shopping, une vidéo retransmise sur les réseaux sociaux pour présenter leur nouvelle gamme de jouets pour adolescents et adultes. Pendant une heure, ils présentent plus d'une trentaine de produits. Pendant le direct, un autre membre de l'équipe répond aux questions de clients et leur envoie le lien pour acheter directement les produits. Une opération très rentable pour l'enseigne. Au total, cette vidéo cumulera 50 000 vues sur Internet. À Noël, les magasins de jouets réalisent en moyenne 60% de leur chiffre d'affaires annuel. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Blanquart et D. Riquois