Magasins de meubles : quel avenir pour le secteur ?

Des études ont montré que des achats en magasin peuvent être réalisés suite à un repérage en ligne de la part des consommateurs, et que des achats en ligne peuvent être également réalisés après un repérage en magasin. Les magasins physiques ne sont donc pas condamnés, mais ils se transforment. Globalement, le secteur de l'ameublement n'est pas en crise, mais ce sont les plus agiles et les plus innovants qui tireront leur épingle du jeu.