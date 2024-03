Magasins de meubles : des prix bradés pour relancer les ventes

Impossible de rater cette opération de communication. Dans les magasins de l'enseigne, Maisons du Monde, un quart de ses produits voient leur prix baisser. Pour ses verres, c'est moins un euro, et moins trente euros pour l'une de ses chaises. Dans ce magasin, les prix ont baissé de 12% en moyenne ces derniers jours. L'objectif de la direction est clair, attirer à nouveaux les clients, moins nombreux ces dernières années, à cause de l'inflation. De nombreuses marques font de même. Sur Internet, les baisses de prix se multiplient. Par exemple, un canapé convertible voit son prix passer de 429 à 399 euros et un lit banquette voit, lui, son prix diminuer de 50 euros. Du côté du géant Suédois des meubles, Ikea France, les prix ont baissé en moyenne de 15%. Et la direction nous annonce que cela va continuer. Après deux ans de hausse des prix, comment expliquer un tel revirement ? Il y a d'abord les coûts de transport qui ont diminué, mais pas seulement. Le secteur de l'ameublement cherche à se relancer après la faillite d'Habitat, et des déménagements plus rares qu'avant à cause de la crise de l'immobilier. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Giraud, E. Duboscq