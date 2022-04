Magasins discount : la solution pour limiter les dépenses

C'est la toute dernière offensive du hard-discount. L'enseigne affiche dès le parking de ce nouveau magasin à Normanville (Eure) sa stratégie de vente. Pour payer moins cher, vous pouvez choisir tous vos articles à l'unité, par carton ou carrément par palette. Plus vous achetez, plus le prix baisse, comme l'explique Nidal Mansour, directeur du supermarché Discout "LP". Gagner quelques centimes par ci, par là, c'est une très bonne nouvelle pour ce couple dans la vidéo en tête de cet article. Il en profite. D'autres, en revanche, sont beaucoup plus partagés. Selon l'enseigne, l'achat par palette peut pourtant être très intéressant. Pour des gens qui habitent le même immeuble par exemple. Ce concept, pour l'heure, expérimental, pourrait arriver dans toutes les grandes villes vu que le hard-discount ne se limite plus aux zones commerciales. En témoigne ce magasin flambant neuf en plein cœur de Paris. À l'intérieur, vous pouvez déguster des pains au chocolat à 39 centimes d'euros ou avoir des gels douche à 89 centimes. Et pour fidéliser et rassurer les clients sur la bonne qualité des produits, cette enseigne allemande est montée en gamme dans certains rayons comme la viande quitte à avoir un prix plus élevé. En un an, l'entreprise a ouvert 18 magasins dans la capitale. TF1 | Reportage V. Dépret, A. Ifergane