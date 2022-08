Magasins discounts : les secrets des petits prix

Des prix bas, des produits moins chers et des bons plans. En vacances, pour vous faire plaisir sans dépenser beaucoup d'argent, vous êtes nombreux à pousser la porte d'un magasin discount. Éric et sa famille font leurs courses avant de rejoindre leur camping, à quelques kilomètres de Biarritz. Le menu du soir pour cinq personnes : salade de crudités, saucissons, pâtes et bières. Le tout pour 27 euros. En été, la fréquentation et le chiffre d'affaires d'un magasin situé dans une zone touristique augmentent de 30%. Pour répondre à cette demande exceptionnelle, Marc Audo, le directeur du magasin, doit être très vigilant avec ses stocks. Plus de stocks et plus de personnel. L'équipe de Marc est passée de douze à quinze personnes pour la période estivale. C'est une période cruciale durant laquelle les petits prix sont mis en avant. Cette enseigne les appelle "les imbattables", comme ce paquet de chips, vendu à 74 centimes. Cette clientèle en vacances, les enseignes de discount alimentaire se l'arrache, avec notamment un argument de poids. Des produits au même prix partout en France, c'est la promesse faite par Lidl, pour se démarquer de certains supermarchés qui, parfois, augmentent leur prix en zone touristique. TF1 | Reportage P. Corrieu, V. Abellaneda, A. François-Poncet