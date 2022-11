Magasins fantômes : les centres-villes n'en veulent plus

C'est un va-et-vient permanent. De 6h du matin à plus de minuit, camions, scooters, voitures et vélos de livraison se croisent dans une rue bordelaise. "Le dark store s'est implanté au mois de juin à 50 m de chez moi", indique une propriétaire. Avec l'ouverture ce dark store, un supermarché sans client qui ne fait que de la livraison, la vie des riverains a changé. Ils ont créé un collectif pour dénoncer le bruit permanent mais aussi le danger de ces livraisons rapides. "Ces scooters de livraisons qui remontent presque systématiquement la rue en contresens. C'est même aussi les voitures de livraison qui remontent de temps en temps la rue en contresens. Pour moi la question, ce n'est pas 'et s'il y a un accident ?', mais 'quand'", pointe Cédric Tollu, riverain. Depuis des mois, ces habitants se battent pour déplacer le dark store dans une autre rue "mieux adaptée", selon eux. "Comment ils ont pu avoir l'autorisation de monter un dépôt comme ça dans une rue qui n'est pas du tout commerçante ?", s'interroge l'une d'eux. "Ils sont au milieu des riverains. C'est une rue très calme. Maintenant, il y a du bruit", regrette une autre. Pourquoi s'être installée là ? L'entreprise Flink, géant allemand du commerce rapide a refusé de nous répondre et nous a envoyé un communiqué de quelques lignes : "Nous recherchons toujours des emplacements stratégiquement favorables qui prennent en compte plusieurs facteurs, notamment le rayon de livraison ou l'espace de stockage". TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier, A. Vieira