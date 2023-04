Magasins hard-discount : la bataille des petits prix

C’est son premier déhanché sur le sol français, Tedi, mascotte de l’enseigne allemande du même nom. Le principe du magasin : presque tout à un euro . De quoi faire venir des centaines d'habitants de la région. C’est la bataille pour trouver une place de parking et les premiers clients ressortent ravis du magasin. À l’intérieur, on trouve des objets originaux. Des achats pas toujours nécessaires, mais qui font du bien, retrouver la sensation d’avoir un panier de courses plein. Continuer à se faire plaisir en période d'inflation est l’une des raisons du succès croissant de ces magasins. Action, élu enseigne préféré des Français cette année, Stokomani ou encore le Britannique B&M arrivée à Corbeil-Essonnes il y a quelques mois et qui commence à se faire un nom. Et dire qu’il y a seulement quelques années, ces enseignes peu chères comme Babou ou Tati mettaient la clé sous la porte, faute de client. Des clients qui n’ont pas forcément tous des difficultés financières, découvrent l’agencement de ce type de magasin. Les marques à bas prix ont bien compris que ce potentiel ne s'appliquait plus seulement en périphérie. GiFi va ouvrir, d’ici la fin de l’année, une quinzaine de nouveaux magasins en plein Paris. Tedi, lui, inaugurera bientôt dix établissements supplémentaires dans l'Hexagone. TF1 | Reportage J. Corbillon T. Leproux C. Blanquart