Magasins, supermarchés : où sont passés nos caissiers ?

Votre séance de shopping touche à sa fin. À la sortie, des dizaines de caisses automatiques vous attendent. Dans les deux enseignes de vêtements et d’articles de sport, que l'on a visité, c'est à vous de scanner les produits. C’est le seul moyen de payer. La machine, sinon rien, ça n’a pas plu à Stéphanie, une interviewée. Elle a exigé de payer avec un humain et elle a obtenu gain de cause. Appréciées ou non, les caisses automatiques sont de plus en plus nombreuses dans notre quotidien. En trois ans, depuis l’année 2020, le nombre d'hypermarchés équipés est passé de 81 % à 88 %. Et les supermarchés, de 39 % à 43 %. Le nombre de caissiers est quasi-stable, moins de 0,9 % en trois ans. Pourquoi ? Et bien, parce que le métier s’est adapté à l’arrivée de la machine, en étant plus polyvalent. Si les caissières résistent, surtout dans la grande distribution, c’est aussi pour une raison économique. Certes, la machine ne touche pas de salaire, prend moins de place, mais elle est moins productive. Résultat, le plus souvent, l’homme est la machine cohabite, en tout cas, pour l’instant. TF1 | Reportage T. Jarrion, K. Jinlack, P. Marcelin