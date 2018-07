Le maillot "deux étoiles" des Bleus ne sera pas disponible avant mi-août

Les Bleus ont porté les maillots "deux étoiles" dès leur victoire au Mondial 2018. En concert à Paris, la chanteuse Beyoncé en a porté un à peine quelques minutes plus tard. Les fans, eux, sont impatients mais ils doivent encore attendre. En effet, la production des nouveaux maillots a été lancée, mais ils ne seront pas livrés avant la mi-août. La seule possibilité est de s'inscrire en ligne et de patienter pour le moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.