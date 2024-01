Main, visage, téléphone : la révolution des modes de paiement

Il suffit de tendre votre main, de sortir votre téléphone, ou de tourner légèrement votre poignet. En 2024, ces gestes simples pourraient bien vous permettre de tout payer. À commencer par le paiement sans contact, avec le téléphone. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser. Dans un restaurant, cela va même encore plus loin. Le téléphone fait aussi office de terminal de paiement. L'encaissement peut donc se faire de téléphone à téléphone. Un gain de temps précieux aussi pour le gérant. Ce type de paiement sera aussi de plus en plus utiliser entre amis ou collègues. Lydia, Paylib, Pumkin, de nombreuses applications permettent d'envoyer de l'argent de téléphone à téléphone. Mais il est possible de payer encore plus vite. Partons à 8 000 kilomètres de là, en Chine. Il suffit d'approcher son visage et c'est payer ! Beaucoup de magasins acceptent le paiement par reconnaissance faciale. Depuis peu, il y a encore plus étonnant, dans une station métro du sud de Pékin. Il s'agit du paiement palmaire, c'est-à-dire avec la main. Une technologie surprenante qui existe déjà en France. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, J.F. Drouillet, J. Jankowski