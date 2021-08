“Maintenant, c'est la loi islamique en Afghanistan" : la vie à Kaboul sous le joug des talibans

La vie reprend à Kaboul. Cet après-midi, on croise du monde au marché. On peut à nouveau y acheter son pain et ses légumes, mais le cœur n'y est pas. “Avant l'arrivée des talibans, je gagnais bien ma vie en vendant des dates. Maintenant, les gens n'ont plus d'argent, les banques sont fermées. Il n'y a personne pour gérer la ville”. Depuis que le gouvernement de Kaboul est tombé, les fonctionnaires ne reçoivent plus leurs salaires. Les services publics n'ont toujours pas rouvert, les écoles non plus. Nous discutons avec une mère de famille, inquiète : “ça ne me pose pas de problème s'il faut remettre la burqa. Ce que j'aimerais des talibans, c'est qu'ils autorisent les jeunes à étudier dans les écoles, les universités, pour qu'ils soient éduqués”. Les nouveaux maîtres de Kaboul ne s'occupent pas encore de l'administration de la ville. Nous nous rendons à la mairie, un taliban nous laisse entrer. Lui et son groupe de combattants armés se sont installés ici depuis une semaine. Il nous explique qu'ils sécurisent la mairie, mais qu'elle ne fonctionne pas. Un peu plus loin, nous longeons la Green zone, là où se trouvaient toutes les ambassades. Les talibans vont la démolir. En attendant, leur priorité reste la sécurité et l’ordre dans la capitale. D'ailleurs durant notre tournage, un taliban s'adresse à nous. Il explique que les femmes doivent se couvrir les jambes et porter une longue robe. “Maintenant, c'est la loi islamique en Afghanistan”. Un commandant taliban nous donne sa version de l'ordre. “Ça c'est mon fouet, je fais comme ça pour remettre de l'ordre dans la rue. Je l'utilise aussi pour arrêter quelqu'un quand j'en ai besoin.” La vie quotidienne à Kaboul sous le joug des talibans ne ressemble plus du tout à celle d'avant.