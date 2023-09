Maintenu dans le XV de France : Antoine Dupont pourra-t-il rejouer ?

Vous ne verrez pas son visage. Il a quitté l'hôtel de l'équipe de France à Aix-en-Provence en début d'après-midi. Casquette blanche vissée sur la tête, Antoine Dupont a rejoint Toulouse pour de nouveaux examens. Victime d'une violente charge au niveau du visage, le capitaine des Bleus s'est rendu directement à l'hôpital d'Aix-en-Provence hier soir. Le verdict a été annoncé ce matin par communiqué : "il a subit une fracture maxillo-zygomatique". Pour les supporters, c'est un énorme coup dur. Espérer revoir Antoine Dupont, les médecins doivent trancher. Pour le professeur Thomas Schouman, chirurgien spécialiste de ces traumatismes, une telle fracture nécessite au moins six semaines d'arrêt. Une opération peut être envisagée pour gagner du temps. Dans le meilleur des cas, Antoine Dupont pourrait revenir pour les demi-finales. Son absence laisserait un immense vide dans le groupe. Dans moins de 24 heures, une décision doit être prise par un spécialiste et Antoine Dupont lui-même. Reverra-t-on le capitaine des Bleus ? La France retient son souffle. TF1 | Reportage C. Abel, G. Vuitton, M. Dupont