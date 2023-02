Maires agressés : comment les élus font face

Il y a quelques semaines, sur le parking de Doubs, un groupe de jeunes s'adonnait à un rodéo sur la neige. Laurent Petit, maire de Doubs, tente d’arrêter ces jeunes, mais en réponse, il reçoit une pluie de coups. Par chance, il parvient à s’extraire et à se mettre à l’abri, grâce à la formation qu’il a suivie avec le GIGN, comme 17 000 élus au pays. Les agressions et les menaces envers les élus, n’ont pas faibli, bien au contraire, on en compte 1500 en 2022. Les maires sont-ils mieux armés pour y faire face ? À Bron (Rhône), dans la banlieue lyonnaise, pour rencontrer les villes, il faut désormais franchir une porte sécurisée. Mieux se protéger, un des enseignements que le maire a suivi dans sa formation. Pour le reste, un tour au marché suffit à comprendre ce qui a changé. Élu en 2020, Jérémie Bréaud, maire de Bron, s’attaque à l’insécurité et au trafic de drogue. La loi permet désormais aux associations d’élus de se porter partie civile, pour les accompagner, eux, et leurs proches. "Ce qui est certain, c’est qu’aujourd’hui, on ne laisse rien passer. C’est-à-dire que dès qu’un maire est victime d’une agression quel qu’elle soit, on les invite à poser leurs plaintes… Et on enquête », affirme le Colonel Benoît Villeminoz. Mais pour de nombreux élus, il faut des sanctions plus sévères. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize, I. Blonz