Maires : comment ils traquent les dépenses inutiles

Pour les maires des 34 900 communes de l'Hexagone, la maîtrise des dépenses sera assurément l'un des enjeux des prochaines élections municipales en mars 2020. Certains ont donc engagé des cost-killers ou réducteurs de coût. Ils font plein de calculs pour chasser la moindre dépense inutile. Nos journalistes sont partis à Angers et à Perpignan pour voir comment ils travaillent et pour quels résultats ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.