Les maires de banlieue se sentent abandonnés

Le gouvernement est confronté à la fronde de certains élus de banlieue. Ils protestent surtout contre la fin des emplois aidés et la baisse des aides de l'Etat. Le maire de Sevran, Stéphane Gatignon, a même jeté l'éponge, après dix-sept ans à la tête de la municipalité. Personnage emblématique de la Seine-Saint-Denis, soutien d'Emmanuel Macron, il a démissionné deux ans avant la fin de son mandat.