Maires : la bataille des normes

Des piles et des piles de dossiers qui s'entassent dans des bacs, sur les bureaux ou dans les armoires. La mairie en banlieue parisienne, affichée en image, ressemble à beaucoup d'autres dans le pays. L’une des raisons de cet amas de paperasse est surprenante. Début 2022, l’État rend obligatoire la numérisation des demandes de permis de construire et voilà que c’est le contraire qui se produit. Toujours à Viry-Châtillon, autre exemple de la complexité administrative, un immeuble flambant neuf remplace un vieux bâtiment insalubre. Il a fallu douze ans pour obtenir le permis de construire à cause d'une bataille administrative entre l’État et la mairie. Toutes ces lourdeurs administratives, le député d’Essonne, Robin Reda, veut y mettre fin, convaincu de pouvoir ainsi économiser quinze milliards d’euros, soit 3 % du budget de l’État. Le maire de Caudrot, 1 000 habitants, a décidé de marcher à pied 650 kilomètres, en 18 jours, depuis sa Gironde et interpeller l’État directement. La ministre des collectivités l'a reçu à son bureau, il se bat pour plus de simplicité et moins d'interlocuteurs. De quoi peut-être réduire le coût de l’inflation des normes, évalué aujourd’hui à deux milliards d’euros. TF1 | Reportage S. Bougriou, A. Mersi Bakchich, S.Fortin