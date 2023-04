Maires : le grand ras-le-bol

À Saint-Lumine-de-Clisson (Loire-Atlantique), en plein cœur du vignoble nantais, voici l'un des nouveaux projets de la commune : l'extension et la rénovation de la mairie. Mais pour lancer le chantier, Janik Rivière, mairesse de Saint-Lumine-de-Clisson (Loire-Atlantique), n'a pour l'instant que l'architecte. À elle de boucler le budget, gérer les contraintes d'urbanisme et trouver des artisans. Une tâche parmi d'autres pour cette élue d'une ville de 2 200 habitants. Des maires sont aussi de plus en plus confrontés à la violence. Sur cette commune du Nord en image, Frédéric Delannoy, maire (PS) de Hornaing (Nord), a été pris à partie un soir, au pied d’une église. Il venait calmer des jeunes fortement alcoolisés, s’en est suivi des insultes et des menaces. À la tête de sa ville depuis quinze ans, il n’a pourtant pas envie de partir. Selon lui, il faut préserver le lien avec les administrés, mais il s’inquiète davantage pour l’avenir. Dans le pays, plusieurs maires ont déjà renoncé à leur mandat. Selon l’Association des maires de France, la barre symbolique des 1 000 démissions a été dépassée. TF1 | Reportage N. Hesse, M. Debut, F. Bourdillon