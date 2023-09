Mairie cyberattaquée : des données des habitants divulguées

À l'échelle de la commune de 13 000 habitants, la fuite de données est importante. En quelques instants, au moins 20 000 fichiers sont extraits des serveurs de la mairie et se retrouvent en ligne, accessibles pour n'importe qui. Une cyberattaque d'envergure, mais les conséquences restent floues pour les habitants. En quelques clics et à notre demande, un spécialiste de sécurité informatique, Clément Domingo alias SaxX, a retrouvé toutes sortes de documents sur un message recrypté : "un livret de famille avec des actes de naissance", selon lui, mais aussi des cartes d'identité, des avis d'impôts et même une main courante. Pour lui, la cybersécurité est avant tout une question d'investissement. La Mairie de Betton, en Ille-et-Vilaine, assure qu'elle augmentera son budget, mais demande de l'aide à l'État. "Il faudra aussi que du point de vue de la loi, il y ait des choses aussi décrites et proposées aux collectivités, parce que la collectivité ne peut pas tout", précise la maire, Laurence Besserve. Une prise de conscience essentielle alors que les piratages des entreprises et des collectivités ne cessent d'augmenter. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau