Mairie de Lille : un mois après, la cyberattaque revendiquée

Damien Bancal est spécialiste des cyberattaques, et c'est lui qui a donné l’alerte lundi. Il traque les pirates informatiques dans le monde entier, et l’un d’eux a déclaré être à l’origine de la cyberattaque de la ville de Lille il y a un mois. Ce groupe a déjà piraté des centaines d’entreprises, de mairies, d’hôpitaux. Ils vendent les données aux plus offrants : quatre dollars pour acheter le dossier médical d’un patient par exemple. À Lille, les conséquences sont nombreuses. L’entrée du zoo a été gratuite depuis quelque temps, parce que la billetterie ne fonctionnait plus, tout comme le palais des Beaux-Arts. Et puis dans les mairies, les services sont touchés. Ce mardi 28 mars dans la soirée, la ville de Lille nous informe qu’une nouvelle tentative d’attaque a eu lieu : “La ville a reçu une nouvelle menace aujourd’hui. Elle renouvelle son appel à la vigilance et à la plus grande prudence au moment de la réception des mails ou des SMS”. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire