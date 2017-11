La mairie de Paris veut encadrer le marché des vélos en libre-service

Depuis quelques semaines, des dizaines de milliers de vélos sont disponibles en libre-service dans plusieurs grandes villes françaises. Ils sont garés au milieu des trottoirs ou négligemment posés contre un réverbère. Grâce à l'application Gobee.bike, il n'est plus nécessaire de trouver une borne. Un smartphone suffit pour pouvoir s'en servir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.