Mairies : elles se protègent des cyberattaques

C’est un jour d’intervention pour les deux techniciens en cybersécurité. Dans la mairie de Bulles (Oise), l’entreprise installe d’abord un antivirus professionnel, une première pour la commune de 880 habitants. Ensuite, elle met en place un gestionnaire de mot de passe. Le logiciel fonctionne un peu comme un coffre-fort. Une seule clé et donc un seul mot de passe permet d’accéder à tous les autres. Élodie, la secrétaire de la mairie, peut donc remplacer ses anciens mots de passe par des combinaisons plus complexes, car elle n’a plus besoin de les retenir par cœur. Il était temps, le logiciel a classé la majorité en rouge, facilement piratable. Sécuriser le mot de passe est devenu essentiel pour une mairie, car c’est aujourd'hui sur Internet qu’elle paie ses fournisseurs, ses employés, qu’elle publie ses arrêtés, et même qu’elle s’occupe des élections. Le coût de la prestation est d'environ 400 euros pour moitié subventionné par l’État. Pour un tel prix, la maire n’a pas hésité. À quel point la mairie est-elle désormais protégée ? Emmanuel Vivé, un expert, explique que si l'on compare une cyberattaque à un cambriolage, avant la mairie avait les portes et les fenêtres toujours ouvertes. Aujourd’hui elles sont fermées à clé et évitent ainsi 80 % des attaques. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, J.P. Héquette