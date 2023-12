Mairies : illuminations de Noël à l'heure des économies

Dix jours avant Noël, les décorations sont bien installées, mais toujours pas illuminées. Pour la deuxième fois, la ville d'Elbeuf passe les fêtes en mode sobriété énergétique. Avant, tout le centre-ville était illuminé, aujourd'hui, seulement quelques rues commerçantes et uniquement à partir du 15 décembre. Résultat, en 2022, la facture était de 1 335 euros contre 735 euros en 2023, ajouté à la réduction de l’éclairage public la nuit, toute l'année, les économies permettent de garder le budget équilibré alors que le coût de l’énergie augmente. Autre solution, remplacer les traditionnelles lumières par des décorations en bois peintes par les habitants qui font contre mauvaise fortune bon cœur. Les commerçants, eux, attendent de voir l’effet sur les courses de Noël. Dans la ville voisine, on a fait un autre choix, maintenir les illuminations à la même date et avec le même périmètre. Pour éclairer à l'identique sans alourdir la facture ni les impôts, le maire Horizons, Laurent Bonnaterre, a trouvé une solution : acheter des décorations plus économes et les installer autrement. De cette manière, la ville de Caudebec divise par cinq le coût des illuminations et garde toute la magie de Noël à moindre prix. TF1 | Reportage D. Mourques, F. Amzel