Mairies recherchent secrétaires désespérément

C'est souvent la première personne qui nous accueille lorsque l'on entre dans une mairie. Celle qui répondra à toutes les questions, qui s'occupe de tous les sujets. Elle est la secrétaire de mairie de Frontonas, un village de 2 000 habitants et une employée aux mille compétences. Le lien avec les habitants n'est qu'une des très nombreuses facettes du travail de Françoise Vergnes. Une polyvalence rare de plus en plus difficile à trouver. Après douze ans à son poste, Françoise part à la retraite l'an prochain. Et déjà la maire redoute de ne pas réussir à la remplacer. À dix kilomètres de là, la vie sans secrétaire de mairie est une réalité. Depuis un an et demi, la maire de ce village à 500 habitants, doit se débrouiller toute seule. Mais depuis quelques mois, la maire de Moras respire à nouveau. C’est grâce à une solution mise en place par la communauté de commune : une secrétaire de mairie volante. Avec sa petite voiture, Asunta Guillet sillonne les routes du Dauphiné de mairie en mairie. Elle couvre douze communes en tout, pour des remplacements qui vont de quelques jours à plusieurs semaines. TF1 | Reportage N. Gandillot, O. Cresta, A. Tranchant