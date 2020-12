Mais pourquoi sommes-nous si nuls en maths ?

Conversion de millimètre en mètre, angle obtus... Nous aurions dû maîtriser ces notions comme sur des roulettes, puisqu'elles sont enseignées en fin d'école primaire. Mais dans l'Hexagone, nous avons un problème de niveau en mathématiques. La France apparaît dans les tréfonds de l'étude TIMSS 2019, derrière tous les pays développés du monde, à l'exception du Chili, et loin derrière la moyenne européenne. Première explication, l'immense majorité des enseignants n'est pas suffisamment formée aux mathématiques. Mais aussi, parce que les cours d'algèbre sont parfois ennuyeux. Alors pour intéresser un élève, Bernard Randé, professeur de mathématiques, a expliqué qu'"il doit prendre du plaisir"."Mais le plaisir, c'est souvent dans l'effort. Cet effort, ça passe effectivement par le fait de l'intéresser dans un premier temps, donc de jouer", a-t-il ajouté. Et si un jeu vidéo entraînait vos enfants au calcul mental ? Johann Mauchand, père de famille, nous a confié que c'est "beaucoup plus facile" pour ses deux petits garçons d'apprendre grâce à cette méthode. La pratique d'abord, en s'amusant si possible, avant la théorie, c'est d'ailleurs la clé du succès dans les pays les plus forts en maths.