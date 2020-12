Mais qui a tiré ce feu d’artifice à Lyon ?

Ce devait être une Fête des Lumières sans grand spectacle, où seules les traditionnelles bougies sublimaient les façades. Les Lyonnais nous confiaient même leur amertume. Puis, tout à coup à 21h précise, un feu d'artifice géant que personne n'attendait est tiré en pleine rue dans tout le centre-ville. Une minute de pyrotechnie qui enflamme les réseaux sociaux et les spectateurs qui croient que la Fête des Lumières a bel et bien lieu. Une initiative dont on ne connaît pas les auteurs et qui n'a jamais été déclarée comme le veut la loi. On évoque les supporteurs de l'Olympique Lyonnais qui n'ont officiellement rien revendiqué. La préfecture et la mairie ont donc déposé plainte. Nous avons montré les images à un artificier qui évoque du matériel et un travail de professionnel qui ne s'improvise pas. Une bombe d'artifice et une œuvre dangereuse. L'enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur ce coup de folie qui n'a heureusement fait ni blesser ni dégât. Certaines batteries d'artifices abandonnées sur place ont déjà été saisies.