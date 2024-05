Maison à hydrogène : l'autonomie à domicile

Lorsque Frédéric allume sa télé, sa lumière, l'électricité utilisée ne provient pas de la même source que ses voisins du quartier. Elle est venue d'une machine qui produit de l'hydrogène. Ce gaz, source d'électricité, est issu de la décomposition de molécules d'eau. Frédéric habite la seule maison individuelle d'Europe équipée d'un générateur. Le Brestois a accepté de tester la machine pour une entreprise de construction de maisons. En échange, il n'a rien sorti de sa poche pour l'installation qui fonctionne grâce à l'énergie solaire. La machine utilise l'électricité photovoltaïque, de l'eau, et avec un simple électrolyseur, on génère de l'hydrogène qui va alimenter le tuyau. Le gaz emmagasiné et stocké à l'extérieur permet d'alimenter la maison en électricité, toute l'année. Cette petite révolution est censée couvrir près de 90% des besoins d'un foyer de quatre personnes, et à la clé, des économies. Frédéric a déjà fait ses calculs. Avant de penser aux économies, il a tout de même dû convaincre sa famille qui avait quelque a priori sur l'hydrogène. Mais cette innovation a un coût, le prix de l'autonomie est entre 25 000 et 30 000 euros. Les premières maisons à hydrogène devraient se démocratiser d'ici cinq ans, le temps de peaufiner quelques détails, le bruit de la machine et sa taille encore imposante. TF1 | Reportage C. Ebrel, M. Pirckher