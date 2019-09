Maison de médecins : une solution pour désengorger les urgences ?

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé une enveloppe de 750 millions d'euros sur trois ans pour désengorger les services d'urgence. Elle a également annoncé la création de 50 maisons médicales de garde. Elles seront implantées à proximité des services d'urgence les plus importants. Une structure de ce type existe déjà à Grenoble. Comment fonctionne-t-elle ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.