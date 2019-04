Décès suspects dans un Ehpad : le témoignage d'une famille

Il est 1 heure et demi du matin quand Alain Lapeyre apprend le décès de sa mère par les gendarmes. Elle était âgée de 93 ans, atteinte d'Alzheimer et hébergée dans l'Ehpad de Lherm depuis dix ans. Selon lui, le manque de personnel en est la cause principale. Une colère qui se focalise aussi sur le repas. Sa mère ne mangeait plus que des aliments mixés. Il espère que l'enquête fera toute la lumière sur le décès de sa mère et des quatre autres résidents. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.